Autoriteit Persoonsgegevens doet onderzoek naar Microsoft Windows 10

De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: “AP”) gaat samen met de privacytoezichthouders uit Beieren, Frankrijk, Hongarije, Slovenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk onderzoek doen naar de verwerking van persoonsgegevens door Microsoft via het besturingssysteem Windows 10. Dat heeft de AP gisteren in een nieuwsbericht op de website bekendgemaakt.

Brieven

De Europese privacytoezichthouders hebben in een brief van 15 februari 2017 aan Microsoft (wederom) aangegeven dat zij zich zorgen magen over de hoeveelheid en soorten gegevens die Microsoft via Windows 10 verzamelt en verder verwerkt. Daarnaast hebben zij zorgen over de standaardinstellingen en het gebrek aan controle van mensen over wat er bij Microsoft met hun gegevens gebeurt. De toezichthouders hadden deze zorgen al eerder geuit in een brief van 12 januari 2016.

Toestemming

In de brief benadrukken de toezichthouders dat gebruikers alleen rechtsgeldige toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens kunnen geven als zij volledig zijn geïnformeerd, precies weten waar ze toestemming voor geven en de toestemming vrij hebben kunnen geven.

De toezichthouders geven aan dat hoewel het installatiescherm van Windows 10 gebruikers vijf mogelijkheden biedt om bepaalde gegevensverwerkingen te beperken of uit te schakelen, het niet duidelijk is in hoeverre bestaande en nieuwe gebruikers geïnformeerd worden over de soorten gegevens die worden verzameld en verwerkt onder de verschillende opties:

“The proposed new explanation when, for example, a user switches the level of telemetry data from 'full' to 'basic' that Microsoft will collect 'less data' is insufficient without further explanation. Such information currently is also not available in the current version of the privacy policy.”

Doelstellingen

Daarnaast hebben de toezichthouders aangegeven dat Microsoft persoonsgegevens alleen mag verwerken voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. De gegevens mogen ook niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doelen. Microsoft verwerkt de via Windows 10 verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden, waaronder het tonen van gepersonaliseerde advertenties. De toezichthouders wijzen Microsoft er in dit verband op dat Microsoft de gebruikers duidelijk moet uitleggen welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden. Indien Microsoft niet voldoet aan deze informatieverplichting, kan de verkregen toestemming ook niet geïnformeerd gegeven zijn en is daarmee dus niet geldig.