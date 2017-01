Artikel Mike Landerbarthold in BMM: Auteursrecht op minimalistisch ontwerp

Mijn afstudeerscriptie over auteursrecht op minimalistisch ontwerp is gepubliceerd in het BMM Bulletin. Het kernthema is dat het auteursrecht moeilijk valt te rijmen met minimalistische ontwerp. Een interessant onderwerp, als je het mij vraagt!

Lees de scriptie hier: http://www.solv.nl/files/mike/Artikel_BMM_2016.pdf