Annotatie bij arrest HvJ EU Breyer/ Bondsrepubliek Duitsland

Zoals door Arno R. Lodder al is aangekondigd schreef ik voor het Tijdschrift voor Internetrecht een annotatie bij het arrest van het Europese Hof van Justitie in de zaak Patrick Breyer tegen de Bondsrepubliek Duitsland over de vraag of dynamische IP-adressen persoonsgegevens kunnen zijn.

Lees de annotatie hier.