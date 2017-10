Amsterdamse pizzabezorgers mogen hun logo blijven gebruiken

Inmiddels is ‘De Pizzabakkers’ één van de bekendste pizzarestaurants van Nederland. In mei 2009 deponeerde het bedrijf een beeldmerk, waarop een pizzaschep in zwart-wit staat afgebeeld met daarin de naam van de onderneming. Een echtpaar uit Amsterdam exploiteert sinds 2009 een pizza bezorgservice onder de naam ‘Pizza-Meester’. De Pizzabakkers spande een rechtszaak aan tegen de bezorgservice, omdat het logo van de Pizza-Meester ook bestaat uit een zwart-witte pizzaschep.

Volgens De Pizzabakkers lijkt het logo dat door gedaagden wordt gebruikt sterk op hun beeldmerk. Hierdoor maken zij inbreuk op de auteurs- en merkenrechten van De Pizzabakkers. Door het hanteren van het logo kan namelijk verwarring worden gewekt bij de consument. Bovendien zijn de pizza’s van Pizza-Meester van mindere kwaliteit en worden zij niet op ambachtelijke wijze bereid, waardoor het gebruik van een soortgelijke logo ook afbreuk doet aan de reputatie van De Pizzabakkers.

De voorzieningenrechter overwoog dat beide logo’s begripsmatig overeenstemmen, in die zin dat het bij beide gevallen om een pizza-schep gaat met daarin vermeld de naam van het bedrijf. Van auditieve overeenstemming is geen sprake, aangezien het woord ‘Pizza’ niet beschermd is en de bijschriften in de gebruikte logo’s van elkaar verschillen. De vormgeving van de logo’s stemt ook niet met elkaar overeen. Gezien het bovenstaande zullen de logo’s niet dezelfde totaalindruk achterlaten bij de consument. Verwarringsgevaar is derhalve niet aanwezig. Door de rechtbank werd in dit kader belang gehecht aan het feit dat gedaagde het logo gebruiken voor een bezorgservice en niet voor een pizzarestaurant.

Het logo van De Pizzabakkers kon worden aangemerkt als een auteursrechtelijk beschermd werk. Echter, beide logo’s lijken slechts in beperkte mate op elkaar. De totaalindruk van beide logo’s is ook verschillend.

De volledige uitspraak is hier te vinden.

Met dank aan Davide Ballestrero.