Advocatenblad over Big data in advocatuur

Volgens het Advocatenblad is big data het buzzword van 2017. Het zingt al wat langer rond, zelfs advocaten hadden het er in 2013 al over zoals in deze video van Thomas van Essen. Het artikel Beter weten met Big Data verscheen in het juninummer van het Advocatenblad, aan de hand van interviews met Niels van de Ven, Koen van Holten en ondergetekende.

Hoe staat het met Big Data als hype? Sinds een jaar of 2 is Big Data niet langer opgenomen in de bekende hype cycle van Gartner. De reden is niet dat het nooit meer wat wordt met big data, maar dat er veel ontwikkelingen onder het concept Big Data vallen, in de woorden van Betsy Burton, analist bij Gartner:

“There’s a couple of really important changes,” Burton says. “We’ve retired the big data hype cycle. I know some clients may be really surprised by that because the big data hype cycle was a really important one for many years.

“But what’s happening is that big data has quickly moved over the Peak of Inflated Expectations,” she continues, “…and has become prevalent in our lives across many hype cycles. So big data has become a part of many hype cycles.”

Big data is overal. dus eigenlijk.