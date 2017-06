ACM start onderzoek naar voorwaarden Telecombedrijven

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft aangekondigd deze zomer een onderzoek te starten naar de gebruiksvoorwaarden van telecombedrijven in Nederland. Het onderzoek richt zich op de vraag of telecombedrijven zich houden aan de Europese netneutraliteitsregels.

Aanleiding van het onderzoek waren de voorwaarden voor het gebruik van een bepaalde dienst van telecombedrijf Tele2. In die voorwaarden had Tele2 in haar fair use policy een verbod op ‘tethering’ opgenomen. Tethering houdt in dat een apparaat wordt gebruikt, bijvoorbeeld een smartphone, om andere apparaten met het internet te verbinden, denk bijvoorbeeld aan een wifi hotspot. In de Europese netneutraliteitsregels is bepaald dat gebruikers van het internet niet mogen worden beperkt in hun internetgedrag en de keuze van het apparaat waarmee zij verbinding maken met het internet. Hieruit volgt dat internetgebruikers ook verbinding met het internet mogen maken door middel van een ander apparaat. Tethering is daarmee onder de Europese regelgeving toegestaan en kan door telecombedrijven niet worden uitgesloten, beperkt of gesanctioneerd.

Tele2 heeft bekend gemaakt dat zij haar voorwaarden aan zal passen. Eerder was Tele2 van mening dat het een ‘storm in een glas water' betrof omdat zij met de bepaling niet heeft bedoeld normaal tether-gebruik tegen te willen gaan, maar misbruik heeft willen voorkomen.