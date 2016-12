ACM start onderzoek naar de sjoemelaffaire van Volkswagen

De Autoriteit Consument & Markt (‘ACM’) start een onderzoek naar Volkswagen. De ACM gaat onderzoeken of Volkswagen door het gebruik van de sjoemelsoftware bij dieselauto’s de consumentenregels heeft overtreden. Aanleiding voor het onderzoek is een handhavingsverzoek van de Consumentenbond.



Volgens de Consumentenbond heeft Volkswagen zich schuldig gemaakt aan een oneerlijke handelspraktijk door doelbewust de uitstootgegevens van zijn dieselauto’s te manipuleren om zo positief door de typegoedkeuringstest te komen. De ACM gaat onderzoeken of er sprake is van overtreding van consumentenwetgeving, waaronder de Wet oneerlijke handelspraktijken. Het onderzoek is waarschijnlijk in de eerste helft van 2017 afgerond.