ACM gaat niet in beroep tegen uitspraak rechter over netneutraliteit

Vaste volgers van onze blog hebben de handhavingsprocedure die ACM tegen T-Mobile startte over T-Mobile's gratismuziekdienst op de voet kunnen volgen. Vorige week berichtte ACM nog dat zij opnieuw een onderzoek was gestart naar T-Mobile. Inmiddels valt op de website van ACM te lezen dat ACM zich daarnaast niet langer zal verzetten tegen de uitspraak van de rechtbank, en zich dus neerlegt bij het oordeel dat de Nederlandse wet op dit punt onverenigbaar was met de Europese verordening.

Dat betekent echter niet dat ACM de zaak volledig laat varen. Als ACM op basis van haar nieuwe onderzoek tot de conclusie komt dat de gratismuziekdienst van T-Mobile in strijd is met de Verordening, kan ACM alsnog handhavend optreden.